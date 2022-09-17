Росіяни проводять безглузді i відірвані від реальності наступальні операції на Донбас – ISW

Російські війська продовжують проводити безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українських контрнаступів.

Дії окупантів відриваються від логіки війни



Таку думку висловили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, що має емоційне значення для провоєнних мешканців “ДНР”, але мало іншого значення.

Росіяни, очевидно, спрямовують деякі дуже обмежені резерви, наявні в Україні, на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні лінії, спішно створені вздовж річки Оскіл на сході Харківської області.

Аналітики ISW вважають, що окупанти не можуть сподіватися досягти успіхів навколо Бахмута чи Донецька у достатньо великому масштабі, щоб зірвати український контрнаступи.

“Вони, схоже, продовжують майже автоматизованими зусиллями здобувати позиції в Донецькій області, які, здається, дедалі більше відриваються від загальних реалій театру”, – зазначили в ISW.

Тэги: Донецк, Донецьк