НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
08:32 18 Сентября 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Росіяни проводять безглузді i відірвані від реальності наступальні операції на Донбас – ISW

Російські війська продовжують проводити безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українських контрнаступів.

Дії окупантів відриваються від логіки війни

Таку думку висловили в Інституті з вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, що має емоційне значення для провоєнних мешканців “ДНР”, але мало іншого значення.

Росіяни, очевидно, спрямовують деякі дуже обмежені резерви, наявні в Україні, на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні лінії, спішно створені вздовж річки Оскіл на сході Харківської області.

Аналітики ISW вважають, що окупанти не можуть сподіватися досягти успіхів навколо Бахмута чи Донецька у достатньо великому масштабі, щоб зірвати український контрнаступи.

“Вони, схоже, продовжують майже автоматизованими зусиллями здобувати позиції в Донецькій області, які, здається, дедалі більше відриваються від загальних реалій театру”, – зазначили в ISW.

Тэги: Донецк, Донецьк
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.09.2022 12:24
В Донецьку прогриміли вибухи: прилетіло в будівлю “адміністрації”. Відео
ТОР
10.09.2022 20:03
ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт
ТОР
05.09.2022 07:24
У Донецьку примусово мобілізують пацієнтів лікарень
blog comments powered by Disqus