У Криму в Новофедорівці вранці пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

У Криму в районі Новофедорівки під Саками чотири рази працювала російська системам ППО.

Небо над Новофедорівкою в Криму



Про це написали у місцевих Telegram-каналах.

Повідомляють про три вибухи близько 06:40 і ще один о 7:00 ближче до Сак.

Також у мережі публікують фото, де видно сліди в небі, характерні для роботи ППО.

Офіційної інформації про те, що сталося, немає.

У Новофедорівці розташований російський військовий аеродром, який цього літа дуже постраждав від необережного куріння.

Раніше Vlasti повідомляли:

У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання на російському аеродромі Саки в окупованому Криму та порадило росіянам не курити у невстановлених мiсцях.

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