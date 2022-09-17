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Главная » Україна » Інциденти
09:43 18 Сентября 2022 Просмотров 153   КомментариевКомментарии

У Криму в Новофедорівці вранці пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

У Криму в районі Новофедорівки під Саками чотири рази працювала російська системам ППО.

Небо над Новофедорівкою в Криму

Про це написали у місцевих Telegram-каналах.

Повідомляють про три вибухи близько 06:40 і ще один о 7:00 ближче до Сак.

Також у мережі публікують фото, де видно сліди в небі, характерні для роботи ППО.

Офіційної інформації про те, що сталося, немає.

У Новофедорівці розташований російський військовий аеродром, який цього літа дуже постраждав від необережного куріння.

Раніше Vlasti повідомляли:

  • У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи на військовому аеродромі.

  • Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

  • Міноборони РФ майже через дві години після початку вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в Криму нарешті видало офіційний коментар щодо інциденту.

  • Серія вибухів на військовому аеродромі під Новофедорівкою в окупованому Криму викликала бурхливу реакцію українців у соцмережах.

  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання на російському аеродромі Саки в окупованому Криму та порадило росіянам не курити у невстановлених мiсцях.

Тэги: крым, Крим
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