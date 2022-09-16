РосЗМІ повідомили про українську ДРГ у Херсоні: що сталося насправді

“Контртерористична операція” росіян зі стріляниною біля залізничного вокзалу у Херсоні – це намагання окупантів дискредитувати ЗСУ.

Вчора ввечері в центрі Херсону нібито ловили якусь ДРГ



Про це повідомила в голова Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Вона також нагадала попередження про те, що з 17 до 20 вересня в Херсонській області окупантами планується низка диверсійних заходів, які будуть шкодити іміджу ЗСУ.

«Російські військові намагаються донести людям інформацію, що не звільняють їх, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах – на це треба звертати увагу», – зазначила Гуменюк.

Вона також звернула увагу, що вірною ознакою провокацій є присутність кореспондентів окупаційного ТБ «у вирі подій», коли вони тільки почалися, чи ще не завершилися.

Нагадаємо, вчора ввечері російські ЗМІ повідомили, що в районі залізничного вокзалу в Херсоні відбувається «контртерористична операція»

Пропагандисти повідомили, що у центрі Херсона нібито було нейтралізовано українську ДРГ.

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