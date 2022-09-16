BILD опублікував відео з російської катувальні в Ізюмі

Кореспондент німецького видання BILD Пауль Ронцхаймер відвідав в’язницю в Ізюмі, де російські військові, мабуть, катували полонених.

Відповідне відео опублікувало видання 17 вересня.

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Журналіст у Twitter також розповів, що зустрівся з одним із в’язнів тортури.

«Вони підключали електроди та застосовували електрошок. Ще на мене одягли протигаз», – процитував його слова Ронцхаймер.

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