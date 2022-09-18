Путін зазнав невдачі зі всіма стратегічними цілями, – глава Міноборони Великобританії

Президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося досягти жодної своєї військово-стратегічної мети щодо України.

Тоні Радакін відзначив стратегічний провал Путіна



Як пише The Guardian, про це заявив голова Міністерства оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

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“З самого початку ми говорили, що це стратегічна помилка Путіна, і стратегічні помилки спричиняють стратегічні наслідки. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі у всіх своїх військово-стратегічних цілях”, – сказав Радакін.

Він нагадав, що президент РФ хотів підпорядкувати собі Україну, хотів взяти під контроль Київ, хотів послабити НАТО.

Але нічого з цього не сталося. НАТО зараз набагато сильніша, і до альянсу приєднуються Фінляндія та Швеція.

Путін хоче зламати рішучість міжнародного співтовариства, але воно ще більше згуртувалося.

Також британський адмірал додав, що у російських військових загострилися проблеми з піхотою, не вистачає екіпажів бойової техніки.

“Його сили слабкі на землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які показали мужність, борючись за свою країну. І вони прийняли міжнародну підтримку, яку ми всі надаємо”, – зазначив Радакін.