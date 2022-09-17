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13:54 18 Сентября 2022 3 Комментарии
У Вірменіі мітингують за вихід країни із ОДКБ
На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з Організації Договору про колективну безпеку.
На мітингу помітно багато американських прапорів
Про це повідомило Caliber.Az.
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Зазначимо, що мітинг відбувається на тлі візиту спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.
З врахуванням бойових дій між Таджикістаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю.
На Кавказі головним гравцем стає Туреччина.
Тэги: Армения, Вірменія
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