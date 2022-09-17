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13:54 18 Сентября 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

У Вірменіі мітингують за вихід країни із ОДКБ

На площі Франції в Єревані зібрався мітинг з вимогами до керівництва Вірменії вийти з Організації Договору про колективну безпеку.

На мітингу помітно багато американських прапорів

Про це повідомило Caliber.Az.

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Зазначимо, що мітинг відбувається на тлі візиту спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

З врахуванням бойових дій між Таджикістаном та Киргизією демонтаж ОДКБ стає реальністю.

На Кавказі головним гравцем стає Туреччина.

Тэги: Армения, Вірменія
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