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16:49 18 Сентября 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Прошу зарахувати до лав іноагентів: Пугачова вперше висловилася щодо війни в Україні

Російська співачка Алла Пугачова опублікувала 18 вересня пост у соціальних мережах із закликом включити її до списків «іноземних агентів».

Пугачова підтримала позицію свого чоловіка

Таким чином вона вперше відкрито висловилася про російське вторгнення в Україну та підтримала позицію свого чоловіка Максима Галкіна, який виступає проти війни.

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«Я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова», – сказано у відкритому зверненні Пугачової до Мін’юсту.

Тэги: Россия, Росія
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