Росія перекидає в Україну ППО із Санкт-Петербурга

Росія перекидає в Україну системи ППО та зенітні ракети із Санкт-Петербурга.

Компоненти ППО Санкт-Петербурга були переміщені



Про це повідомляє фінська радіомовна корпорація Yle.

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Інформацію про передислокацію підтверджують супутникові знімки. З бази в районі Зеленогірська на Карельському перешийку, на північний захід від Санкт-Петербурга, зникли як пускові установки, так і ракети.

Це сталося ще влітку (точніший термін не вказується), проте ні російська влада, ні західні джерела про переміщення систем ППО і ракет досі не повідомляли.

Компоненти протиповітряної оборони Санкт-Петербурга були переміщені у невідомому напрямку та з інших баз, що оточують місто. Передбачається, що системи ППО та зенітні ракети відправлені до України.

Як зазначає військовий експерт Марко Еклунд, до якого звернулося Yle, передислокація, швидше за все, мало позначилася на захисті Санкт-Петербурга, оскільки йдеться про застарілі озброєння. Однак у боях в Україні, вважає він, і таке озброєння може бути затребуваним, оскільки російські війська відчувають брак більш сучасних моделей.