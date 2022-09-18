НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
17:57 18 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Росія перекидає в Україну ППО із Санкт-Петербурга

Росія перекидає в Україну системи ППО та зенітні ракети із Санкт-Петербурга.

Компоненти ППО Санкт-Петербурга були переміщені

Про це повідомляє фінська радіомовна корпорація Yle.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Інформацію про передислокацію підтверджують супутникові знімки. З бази в районі Зеленогірська на Карельському перешийку, на північний захід від Санкт-Петербурга, зникли як пускові установки, так і ракети.

Це сталося ще влітку (точніший термін не вказується), проте ні російська влада, ні західні джерела про переміщення систем ППО і ракет досі не повідомляли.

Компоненти протиповітряної оборони Санкт-Петербурга були переміщені у невідомому напрямку та з інших баз, що оточують місто. Передбачається, що системи ППО та зенітні ракети відправлені до України.

Як зазначає військовий експерт Марко Еклунд, до якого звернулося Yle, передислокація, швидше за все, мало позначилася на захисті Санкт-Петербурга, оскільки йдеться про застарілі озброєння. Однак у боях в Україні, вважає він, і таке озброєння може бути затребуваним, оскільки російські війська відчувають брак більш сучасних моделей.

Loading...

Новости по теме

ТОР
18.09.2022 17:49
Путін планує удари по греблях на Дніпрі – ЗМІ
ТОР
18.09.2022 16:49
Прошу зарахувати до лав іноагентів: Пугачова вперше висловилася щодо війни в Україні
ТОР
18.09.2022 13:54
У Вірменіі мітингують за вихід країни із ОДКБ
blog comments powered by Disqus