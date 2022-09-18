В ОП назвали теми для переговорів Зеленського з Путіним

Зустріч президента Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним можлива, якщо їй передуватиме повне виведення військ, а предметом розмови буде обговорення повоєнного життя, включаючи обсяги репарацій, компенсацій збитків та видачу злочинців.

Подоляк розповів про ймовірні переговори Зеленського і Путіна



Про це у коментарі Українській правді заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також Подоляк пояснив, що зараз немає жодного сенсу ані в переговорах, ані у зустрічі Зеленського з Путіним.

“По-перше, РФ все ще вважає, що має достатньо ресурсів, щоб зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні – це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо «брехливі мінські танці», розпочинаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і не більше”, – сказав Подоляк.

Крім того, за його словами, Росія має відповісти за масштабні злочини та не сховатися за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу.

“Тому зрозуміло, що саме зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той самий банальний російський переговорний «сценарій». Нас цікавить визволення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Решта – похідне від цього», – пояснив радник голови ОП.

Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зробить якби все, щоб конфлікт в Україні припинився якнайшвидше, але Київ відмовляється від переговорів.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Володимир Путін, Володимир Зеленський, Михайло Подоляк