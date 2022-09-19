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07:29 19 Сентября 2022 8 Комментарии
Ранковий удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю близько 05:20.
Окупанти вдарили по Запоріжжю зранку
За попередньою інформацією від голови ОВ Олександра Старуха, одна ракета влучила у обласний центр, біля річки Дніпро.
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Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також окупант здійснив обстріл неподалік обласного центру. Ворог потрапив до одного із сіл Запорізького району.
Поки що відомо про одного постраждалого.
Нагадаємо, росіяни завдали потужного удару по Запоріжжю вночі біля 01:50, а потім ще зранку близько 05:10.
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