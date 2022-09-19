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Главная » Україна » Суспільство
09:29 19 Сентября 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Росія втрачає в Україні бойові літаки і не має переваги у повітрі

Росія втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні за останні 10 днів.

Росія не має переваги в повітрі

Про це йдеться у зведенні Міноборони Великобританії.

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Там висловили припущення, що такий сплеск втрат частково є результатом того, що російські ВПС зайво ризикують, намагаючись забезпечити повітряну підтримку російським сухопутним військам під тиском українських наступів.

Крім того, ситуаційна поінформованість російських пілотів також часто бажає кращого. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки залітають на територію противника в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко пересувається.

«Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі крихкості її оперативної конструкції в Україні», – резюмували в повідомленні.

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