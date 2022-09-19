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11:55 19 Сентября 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

Російські війська вже розпочали процес формування та укомплектування 4-го армійського корпусу, принаймні на рівні документації.

Росіяни продовжують створювати підрозділи для війни в Україні

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Там також зазначили, що нещодавно сформований 3-й армійський корпус був кинутий на захист російських позицій у Харківській області під час контрнаступу ЗСУ, але не зміг нічого змінити і «розтанув».

Також аналітики зазначили, що став помітний поштовх у всій Росії до формування більше регіональних добровольчих загонів після поразки Росії на Харківщині.

Раніше суб’єкти РФ оголошували про набір на контрактну службу в добровольчих частинах десь під час формування 3-го армійського корпусу.

Російські сили також дедалі активніше вербують полонених, залучаючи козацькі загони.

Тэги: Россия, Росія
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