Сушки от Electrolux – гармония качества и многофункциональности

Особо полезными в последнее время стали сушильные машины, которые используются многими домохозяйками.

Особо полезными в последнее время стали сушильные машины, которые используются многими домохозяйками. Но в некоторых случаях они применяются в условиях бизнеса, что позволит максимально быстро подготовить необходимое количество сухого белья. Отличным решением для выбора станет сушильная машинка Electrolux, отличающаяся большим набором функций и возможностей.

Бренд пользуется популярностью у многих покупателей. Сушилки отличаются немалой загрузкой, энергетической эффективностью и бесшумной работой. Каждая сушка электролюкс также имеет расширенный функционал, что позволит настроить ее под любые задачи и обстоятельства. Стильное внешнее оформление делает такие сушки подходящими под любые условия размещения.

Технологические особенности бренда

Техника от указанной выше компании опережает по возможностям и технологиям многочисленные другие бренды. Среди основных отличий нужно выделить отличные показатели энергосбережения и разнообразие показателей скорости. Сушилкам характерен оригинальный внешний вид и стильный дизайн. Экономия энергии приблизительно на 60% в сравнении с альтернативными сушильными машинками.

Применяется авторская технология DelicateCare System, суть которой в регулировании температуры и движении барабана, что обеспечит нормальный уход за одеждой. В результате гарантируется сохранность тканей, и отсутствуют любые проблемы, касающиеся излишней сушки.

Еще одна уникальная технология – 3DSense, с помощью которой происходит предварительное сканирование материала, после чего автоматически подбирается необходимая программа для сушки. Грамотное управление возможно и вручную, используя большой набор настроек.

Как делать выбор?

Один из ключевых параметров выбора – это максимальная загрузка:

7 кг;

8 кг;

9 кг.

Данные параметры выбираются в индивидуальном порядке с учетом количества загружаемого белья. Если семья большая или сушильная камера используется в бизнесе, тогда нужно подбирать максимальный объем, но это приводит к большему расходу электроэнергии. Барабаны конструируются так, чтобы обеспечить идеальное высушивание вещей без их повреждений.

Устройства дополняются приятным внешним видом и оригинальным дизайном, есть цифровое табло управления и возможность контролировать необходимые параметры. На весь модельный ряд предоставляется гарантия от производителя.