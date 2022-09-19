НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Наука і техніка
12:21 19 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сушки от Electrolux – гармония качества и многофункциональности

Особо полезными в последнее время стали сушильные машины, которые используются многими домохозяйками.

Особо полезными в последнее время стали сушильные машины, которые используются многими домохозяйками. Но в некоторых случаях они применяются в условиях бизнеса, что позволит максимально быстро подготовить необходимое количество сухого белья. Отличным решением для выбора станет сушильная машинка Electrolux, отличающаяся большим набором функций и возможностей.

C:\Users\Tweak\Desktop\PSEEDY190PA0001G.png

Бренд пользуется популярностью у многих покупателей. Сушилки отличаются немалой загрузкой, энергетической эффективностью и бесшумной работой. Каждая сушка электролюкс также имеет расширенный функционал, что позволит настроить ее под любые задачи и обстоятельства. Стильное внешнее оформление делает такие сушки подходящими под любые условия размещения.

Технологические особенности бренда

Техника от указанной выше компании опережает по возможностям и технологиям многочисленные другие бренды. Среди основных отличий нужно выделить отличные показатели энергосбережения и разнообразие показателей скорости. Сушилкам характерен оригинальный внешний вид и стильный дизайн. Экономия энергии приблизительно на 60% в сравнении с альтернативными сушильными машинками.

Применяется авторская технология DelicateCare System, суть которой в регулировании температуры и движении барабана, что обеспечит нормальный уход за одеждой. В результате гарантируется сохранность тканей, и отсутствуют любые проблемы, касающиеся излишней сушки.

Еще одна уникальная технология – 3DSense, с помощью которой происходит предварительное сканирование материала, после чего автоматически подбирается необходимая программа для сушки. Грамотное управление возможно и вручную, используя большой набор настроек.

Как делать выбор?

Один из ключевых параметров выбора – это максимальная загрузка:

  • 7 кг;

  • 8 кг;

  • 9 кг.

Данные параметры выбираются в индивидуальном порядке с учетом количества загружаемого белья. Если семья большая или сушильная камера используется в бизнесе, тогда нужно подбирать максимальный объем, но это приводит к большему расходу электроэнергии. Барабаны конструируются так, чтобы обеспечить идеальное высушивание вещей без их повреждений.

Устройства дополняются приятным внешним видом и оригинальным дизайном, есть цифровое табло управления и возможность контролировать необходимые параметры. На весь модельный ряд предоставляется гарантия от производителя.

Loading...

Новости по теме

ТОР
19.09.2022 11:55
Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині
ТОР
19.09.2022 10:31
McDonald’s офіційно назвав дату відкриття в Україні: де запрацюють ресторани
ТОР
19.09.2022 09:48
Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: влучили за 300 метрів від ядерних реакторів. Відео
blog comments powered by Disqus
Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

11:55 Світ

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині просувається: окупанти намагаються організовано відступати

07:53 Україна

Ранковий удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:29 Україна

Росіяни потужно обстріляли ракетами Запоріжжя

06:57 Україна

В ОП назвали теми для переговорів Зеленського з Путіним

18:40 Світ

Росія перекидає в Україну ППО із Санкт-Петербурга

17:57 Світ

У Вірменіі мітингують за вихід країни із ОДКБ

13:54 Світ

BILD опублікував відео з російської катувальні в Ізюмі

11:36 Україна

РосЗМІ повідомили про українську ДРГ у Херсоні: що сталося насправді

10:38 Україна

У Криму в Новофедорівці вранці пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

09:43 Україна

Ненсі Пелосі прилетіла до Вірменії: Азербайджан раптом завершив «військову операцію» на кордоні

19:05 Світ