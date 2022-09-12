Окупанти бояться прориву ЗСУ на під Запоріжжям: вимагають від командирів тримати позиції

Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем, зокрема на Запорізькому напрямку.

Сили оборони на Запорізькому напрямку лякають окупантів



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку.

За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.

Крім того, у Запорізькій області підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня. На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя