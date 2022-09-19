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Главная » Україна » Інциденти
05:58 20 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Українські військові на Херсонщині потопили ворожу баржу з окупантами і технікою

Біля Нової Каховки українські військові потопили баржу з окупантами, їхньою технікою й озброєнням.

Росіяни намагалися організувати переправу через Дніпро

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

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Там зазначили, що спроби ворога налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали.

“Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів», – сказано в повідомленні.

Тэги: херсон
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