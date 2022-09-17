НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
09:02 20 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Мелітополі пролунали вибухи: над містом чорний дим

В Мелітополі зранку, біля 08:30 пролунали два гучних вибухи, після чого в небо здійнявся стовп чорного диму.

Дим в районі мелітопольського елеватора

Про це повідомили місцеві мешканці, також інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи”, – написав він в Telegram.

Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.09.2022 16:51
Під Мелітополем пролунало більше десяти вибухів
ТОР
16.09.2022 15:05
У Мелітополі пролунав потужний вибух на аеродромі окупантів. Відео
ТОР
16.09.2022 07:16
Вночі ЗСУ вдарили по базі окупантів в Мелітополі
blog comments powered by Disqus
У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна

Окупанти бояться прориву ЗСУ на під Запоріжжям: вимагають від командирів тримати позиції

19:05 Україна

Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

11:55 Світ

Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: влучили за 300 метрів від ядерних реакторів. Відео

09:48 Україна

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині просувається: окупанти намагаються організовано відступати

07:53 Україна

Ранковий удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:29 Україна

Росіяни потужно обстріляли ракетами Запоріжжя

06:57 Україна

В ОП назвали теми для переговорів Зеленського з Путіним

18:40 Світ

Росія перекидає в Україну ППО із Санкт-Петербурга

17:57 Світ

У Вірменіі мітингують за вихід країни із ОДКБ

13:54 Світ