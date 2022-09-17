В Мелітополі пролунали вибухи: над містом чорний дим

В Мелітополі зранку, біля 08:30 пролунали два гучних вибухи, після чого в небо здійнявся стовп чорного диму.

Дим в районі мелітопольського елеватора



Про це повідомили місцеві мешканці, також інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров.

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“Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи”, – написав він в Telegram.

Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим.

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Тэги: мелитополь, Мелітополь