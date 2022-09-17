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09:02 20 Сентября 2022 0 Комментарии
В Мелітополі пролунали вибухи: над містом чорний дим
В Мелітополі зранку, біля 08:30 пролунали два гучних вибухи, після чого в небо здійнявся стовп чорного диму.
Дим в районі мелітопольського елеватора
Про це повідомили місцеві мешканці, також інформацію підтвердив міський голова Іван Федоров.
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“Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи”, – написав він в Telegram.
Поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим.
Тэги: мелитополь, Мелітополь
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