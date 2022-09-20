Росія перекинула підводні човни з Криму до Краснодарського краю через побоювання удару ЗСУ

Росія передислокувала свої підводні човни з Криму до Краснодарського краю, оскільки безпеку бази Чорноморського флоту в Криму підірвано.

Командування ЧФ РФ остерігається удару ЗСУ



Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

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Йдеться про передислокацію підводних човнів класу KILO (підводні човни проекту 877 «Палтус» та проекту 636 «Варшав’янка») з порту приписки Севастополь у Криму до Новоросійську у Краснодарському краї, на півдні Росії.

«Це ймовірно пов’язано з нещодавньою зміною рівня локальної загрози безпеці у зв’язку зі зростанням потенціалу українських далекобійних ударів. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту і його головний аеродром морської авіації», – сказано в повідомленні.

Крім того, британські військові вважають, що гарантія базування Чорноморського флоту в Криму могла бути однією з причин, які спонукали Путіна анексувати півострів у 2014 році, зараз безпека бази прямо підірвана через агресію РФ проти України.

Тэги: Россия, крым, Росія, Крим