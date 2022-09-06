Гендиректор МАГАТЕ збирається в ООН обговорювати зону безпеки навколо Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі найближчим часом вирушить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Гросі косультуватиметься з ООН щодо зони безпеки навколо ЗАЕС



Про це повідомило Інтерфакс з посиланням на заяву МАГАТЕ.

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«Цього тижня генеральний директор вирушить до ООН до Нью-Йорка для консультацій на високому рівні щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, яка за останні два місяці часто зазнавала артилерійських обстрілів», – сказано в повідомленні.

За словами Гроссі, останніми днями на самій станції обстрілів не було, але вони продовжуються на ширшій території біля неї.

«У той час, коли ми зосередили увагу на невідкладній необхідності дій щодо запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши там присутність МАГАТЕ на початку цього місяця, вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції надто ясно демонструє потенційні небезпеки на інших ядерних об’єктах країни», – заявив Гроссі.

Також він додав, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені.

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС, МАГАТЕ