У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

Наразі перспективи політико-дипломатичного врегулювання ситуації в Україні не проглядаються.

Пєсков висловився щодо можливості завершити війну



Як повідомило російське агентство Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Наразі такі перспективи не проглядаються», – сказав Пєсков, говорячи про можливості врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков