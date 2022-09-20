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12:32 20 Сентября 2022 168 Комментарии
У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни
Наразі перспективи політико-дипломатичного врегулювання ситуації в Україні не проглядаються.
Пєсков висловився щодо можливості завершити війну
Як повідомило російське агентство Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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«Наразі такі перспективи не проглядаються», – сказав Пєсков, говорячи про можливості врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.
Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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