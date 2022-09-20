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12:32 20 Сентября 2022 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

Наразі перспективи політико-дипломатичного врегулювання ситуації в Україні не проглядаються.

Пєсков висловився щодо можливості завершити війну

Як повідомило російське агентство Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Наразі такі перспективи не проглядаються», – сказав Пєсков, говорячи про можливості врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Тэги: Россия, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
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