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13:48 20 Сентября 2022 Просмотров 111   КомментариевКомментарии

У Держдумі пообіцяли підтримати «рішення жителів Донбасу увійти до складу Росії»

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін пообіцяв, що підтримає мешканців “республік Донбасу”, якщо під час голосування вони виявлять бажання увійти до складу Росії.

Пскевдореферендумів ще не було, а Володін вже приймає Донбас до складу Росії

Про це повідомляє ТАСС.

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З відповідною заявою Володін виступив у вівторок, 20 вересня, під час пленарного засідання нижньої палати парламенту.

«І вони повинні це розуміти, що ми чекаємо від них вільного волевиявлення», – додав він.

Тэги: Россия, Росія
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