Держдума РФ мілітаризувала Кримінальний кодекс: за відмову воювати будуть саджати

Депутати внесли до Державної думи і відразу ухвалили законопроект, що передбачає введення до Кримінального кодексу таких понять як «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час».

Держдума РФ увела до УК мобілізацію та воєнний час



Текст законопроекту опубліковано на сайті Держдуми.

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Обтяжливою обставиною при злочинах проти військової служби вважатиметься, якщо вони скоєні не лише в умовах збройного конфлікту або воєнних дій, а й «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час»

Основні нововведення передбачають низку нових покарань та посилення вже існуючих.

▪️ так, посилюється відповідальність за невиконання військового наказу, опір начальнику військової служби, самовільне залишення місця служби, дезертирство, ухилення від служби, порушення правил служби, втрату військового майна;

▪️ призвані на військові збори із запасу нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби нарівні з контрактниками;

▪ вводиться кримінальна відповідальність за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років);

▪️ та кримінальна відповідальність за мародерство (до 15 років);

▪️ вводиться кримінальна відповідальність за повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення – від 4 до 8 років колонії, а якщо не виконано завдання або збиток становив не менше 5 млн рублів – на строк від 5 до 10 років;

▪️ вводиться кримінальна відповідальність за повторну відмову від укладання контракту з держоборонзамовлення (від 4 до 8 років).

Тэги: Россия, госдума РФ, Росія, Держдума РФ