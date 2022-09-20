Держдума РФ мілітаризувала Кримінальний кодекс: за відмову воювати будуть саджати
Депутати внесли до Державної думи і відразу ухвалили законопроект, що передбачає введення до Кримінального кодексу таких понять як «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час».
Текст законопроекту опубліковано на сайті Держдуми.
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Обтяжливою обставиною при злочинах проти військової служби вважатиметься, якщо вони скоєні не лише в умовах збройного конфлікту або воєнних дій, а й «у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час»
Основні нововведення передбачають низку нових покарань та посилення вже існуючих.
▪️ так, посилюється відповідальність за невиконання військового наказу, опір начальнику військової служби, самовільне залишення місця служби, дезертирство, ухилення від служби, порушення правил служби, втрату військового майна;
▪️ призвані на військові збори із запасу нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби нарівні з контрактниками;
▪ вводиться кримінальна відповідальність за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років);
▪️ та кримінальна відповідальність за мародерство (до 15 років);
▪️ вводиться кримінальна відповідальність за повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення – від 4 до 8 років колонії, а якщо не виконано завдання або збиток становив не менше 5 млн рублів – на строк від 5 до 10 років;
▪️ вводиться кримінальна відповідальність за повторну відмову від укладання контракту з держоборонзамовлення (від 4 до 8 років).