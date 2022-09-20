В “ЛНР” та “ДНР” оголосили проведення псевдореферендумів: названи дати

Так звана «народна рада ЛНР» планує провести псевдореферендум на окупованій частині Луганщини з 23 по 27 вересня.

В ці ж дні відбудеться “референдум” і в “ДНР”.

За словами представника окупантів Рогова, псевдореферендум щодо входу окупованих територій Запорізької області до складу Росії може пройти найближчими днями.

Ймовірно, “референдуми” на всіх захоплених Росією територіях відбудуться синхронно.