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15:06 20 Сентября 2022 30 Комментарии
В “ЛНР” та “ДНР” оголосили проведення псевдореферендумів: названи дати
Так звана «народна рада ЛНР» планує провести псевдореферендум на окупованій частині Луганщини з 23 по 27 вересня.
В ці ж дні відбудеться “референдум” і в “ДНР”.
За словами представника окупантів Рогова, псевдореферендум щодо входу окупованих територій Запорізької області до складу Росії може пройти найближчими днями.
Ймовірно, “референдуми” на всіх захоплених Росією територіях відбудуться синхронно.
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