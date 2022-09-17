НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
05:56 21 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

У вівторок, 20 вересня, увечері всі очікували на звернення президента РФ Володимира Путіна, у якому він мав оголосити про так звані “референдуми” на окупованих територіях України.

Путін так і не звернувся до громадян

Російські державні телеканали навіть проанонсували майбутню заяву глави держави. Але після кількох годин очікування їх видалили.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За інформацією «Медузи», анонси видалили, зокрема RT і «Первый канал». А «Московский комсомолец», за даними видання, написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков «не виходить на зв’язок».

Довелося викручуватися і відомим російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Маргариті Симоньян.

Спочатку вони обидва написали у своїх телеграм-каналах інтригуюче «Чекаєте?».

Втім за дві години очікування Соловйову запостив лаконічне «Завтра», а Симоньян – відправила всіх спати.

Пропагандистка Симоньян відправила всіх спати

Пропагандистка Симоньян відправила всіх спати

Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи. Нібито воно вже записано, а видати його в ефір хочуть, колу у всій Росії, навіть на Далекому Сході, буде ранок.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.09.2022 18:00
У ЦРУ не виключили, що Путін захоче застосувати ядерну зброю
ТОР
14.09.2022 07:55
Кремль намагається зняти відповідальність із Путіна за військовий провал на Харківщині
ТОР
10.09.2022 06:14
Московські депутати попросили Путіна звільнитися з посади
blog comments powered by Disqus
Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

07:51 Світ

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

07:32 Україна

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

05:56 Світ

Запорізькі гайляйтери розповіли про плани на “референдум” і після нього

20:23 Україна

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ

У Держдумі пообіцяли підтримати «рішення жителів Донбасу увійти до складу Росії»

13:48 Світ

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

12:32 Світ

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна

Окупанти бояться прориву ЗСУ на під Запоріжжям: вимагають від командирів тримати позиції

19:05 Україна

Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

11:55 Світ