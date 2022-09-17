Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

У вівторок, 20 вересня, увечері всі очікували на звернення президента РФ Володимира Путіна, у якому він мав оголосити про так звані “референдуми” на окупованих територіях України.

Путін так і не звернувся до громадян



Російські державні телеканали навіть проанонсували майбутню заяву глави держави. Але після кількох годин очікування їх видалили.

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За інформацією «Медузи», анонси видалили, зокрема RT і «Первый канал». А «Московский комсомолец», за даними видання, написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков «не виходить на зв’язок».

Довелося викручуватися і відомим російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Маргариті Симоньян.

Спочатку вони обидва написали у своїх телеграм-каналах інтригуюче «Чекаєте?».

Втім за дві години очікування Соловйову запостив лаконічне «Завтра», а Симоньян – відправила всіх спати.

Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи. Нібито воно вже записано, а видати його в ефір хочуть, колу у всій Росії, навіть на Далекому Сході, буде ранок.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін