Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі
У вівторок, 20 вересня, увечері всі очікували на звернення президента РФ Володимира Путіна, у якому він мав оголосити про так звані “референдуми” на окупованих територіях України.
Російські державні телеканали навіть проанонсували майбутню заяву глави держави. Але після кількох годин очікування їх видалили.
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За інформацією «Медузи», анонси видалили, зокрема RT і «Первый канал». А «Московский комсомолец», за даними видання, написав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков «не виходить на зв’язок».
Довелося викручуватися і відомим російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Маргариті Симоньян.
Спочатку вони обидва написали у своїх телеграм-каналах інтригуюче «Чекаєте?».
Втім за дві години очікування Соловйову запостив лаконічне «Завтра», а Симоньян – відправила всіх спати.
Пізніше телеграм-канал Baza повідомив, що звернення Путіна покажуть з 9 до 10 ранку середи. Нібито воно вже записано, а видати його в ефір хочуть, колу у всій Росії, навіть на Далекому Сході, буде ранок.