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Главная » Світ » Політика
08:52 21 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дружина Зеленського та прем’єр Шмигаль зустрілися з генсеком ООН Гутеррішем

Дружина українського президента Олена Зеленська приїхала на 77 сесію Генеральної Асамблеї ООН, де зустрілася з генсеком організації Антоніу Гутеррішем.

Олена Зеленська зустрілась з генсеком ООН

Про це повідомили у офісі ООН.

«Перша леді обговорила важливість захисту українських жінок та дітей, які постраждали від війни», – сказано в повідомленні.

Разом із нею на зустрічі із генсеком ООН був прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Генеральний секретар та прем’єр-міністр обговорили війну в Україні, зокрема її вплив на гуманітарну ситуацію, права людини та ядерну безпеку в країні.

Генеральний секретар також високо оцінив продовження участі України в реалізації Ініціативи щодо причорноморського зерна та підтвердив готовність ООН продовжувати свої зусилля щодо запобігання глобальній продовольчій кризі.

Тэги: ООН, Елена Зеленская, Олена Зеленська
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