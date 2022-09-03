Дружина Зеленського та прем’єр Шмигаль зустрілися з генсеком ООН Гутеррішем

Дружина українського президента Олена Зеленська приїхала на 77 сесію Генеральної Асамблеї ООН, де зустрілася з генсеком організації Антоніу Гутеррішем.

Олена Зеленська зустрілась з генсеком ООН



Про це повідомили у офісі ООН.

«Перша леді обговорила важливість захисту українських жінок та дітей, які постраждали від війни», – сказано в повідомленні.

Разом із нею на зустрічі із генсеком ООН був прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Генеральний секретар та прем’єр-міністр обговорили війну в Україні, зокрема її вплив на гуманітарну ситуацію, права людини та ядерну безпеку в країні.

Генеральний секретар також високо оцінив продовження участі України в реалізації Ініціативи щодо причорноморського зерна та підтвердив готовність ООН продовжувати свої зусилля щодо запобігання глобальній продовольчій кризі.

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