У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації

Рух «Весна» закликав до всеросійської акції протесту проти мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним.

Активісти закликають росіян на акцію протесту



Про це повідомило російське видання Медуза.

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Активісти пропонують громадянам збиратися о 19:00 21 вересня у центрі своїх міст.

«Тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів та чоловіків – будуть кинуті до м’ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози?», — сказано у зверненні руху.

Тэги: Россия, Росія