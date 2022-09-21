У російському Сбербанку порадили співробітникам, які потрапляють під мобілізацію, брати відпустки і їхати

Працівникам «Сбербанку», які потрапляють до першої категорії мобілізації, у компанії порадили «не відкладаючи» брати відпустку або по особистих справах виїжджати за кордон.

Сбер натякнув своїм співробіттникам, що варто тікати від мобілізації



Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Всім співробітникам у зв’язку з оголошенням мобілізації надійшов лист, де зазначено, що деякі співробітники з бойовим досвідом і які проходили службу у ЗС РФ вже мають на руках мобілізаційні приписи.

В іншому ж банк продовжить роботу у штатному режимі.

За словами джерел «Бази», відразу після виступу президента у співробітників “Сбера” почали збирати питання щодо мобілізації.

Відповісти на них обіцяють пізніше, на зборах.

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