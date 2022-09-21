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12:51 21 Сентября 2022 142 Комментарии
У російському Сбербанку порадили співробітникам, які потрапляють під мобілізацію, брати відпустки і їхати
Працівникам «Сбербанку», які потрапляють до першої категорії мобілізації, у компанії порадили «не відкладаючи» брати відпустку або по особистих справах виїжджати за кордон.
Сбер натякнув своїм співробіттникам, що варто тікати від мобілізації
Про це повідомив Telegram-канал Baza.
Всім співробітникам у зв’язку з оголошенням мобілізації надійшов лист, де зазначено, що деякі співробітники з бойовим досвідом і які проходили службу у ЗС РФ вже мають на руках мобілізаційні приписи.
В іншому ж банк продовжить роботу у штатному режимі.
За словами джерел «Бази», відразу після виступу президента у співробітників “Сбера” почали збирати питання щодо мобілізації.
Відповісти на них обіцяють пізніше, на зборах.
Тэги: Россия, Росія
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