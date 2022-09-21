Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники

Щойно президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, по всій країні полетіли повістки.

Росію завалило повістками



Про це повідомило російське видання “МО”.

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Співробітники військкоматів обривають телефони, у Петербурзі повістки розносять пачками, причому для цього залучають комунальників.

У Москві медики також масово отримують повістки з військкоматів для вручення мобілізаційного розпорядження.

Сайт Держпослуг намертво завис після того, як користувачі кинулися відключати налаштування, яке дозволяє надсилати електронні повістки з військкомату.

Хоча Мінцифри вже заявило, що так не робитиме, в інтернеті вже повно скріншотів із «листами щастя» про часткову мобілізацію.

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