Главная » Світ » Суспільство
14:15 21 Сентября 2022 202 Комментарии
Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники
Щойно президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, по всій країні полетіли повістки.
Росію завалило повістками
Про це повідомило російське видання “МО”.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Співробітники військкоматів обривають телефони, у Петербурзі повістки розносять пачками, причому для цього залучають комунальників.
У Москві медики також масово отримують повістки з військкоматів для вручення мобілізаційного розпорядження.
Сайт Держпослуг намертво завис після того, як користувачі кинулися відключати налаштування, яке дозволяє надсилати електронні повістки з військкомату.
Хоча Мінцифри вже заявило, що так не робитиме, в інтернеті вже повно скріншотів із «листами щастя» про часткову мобілізацію.
Тэги: Россия, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОР