Як виготовляються пластикові відра? Секрети виробництва та маркування

Пластикова тара всіх видів, включаючи відра, сьогодні популярна як ніколи раніше.

Пластикова тара всіх видів, включаючи відра, сьогодні популярна як ніколи раніше. Це значною мірою пов’язане із удосконаленням виробничих процесів. Дізнайтеся, як сьогодні виробляються сучасні високоякісні пластикові відра та багато іншого. Які техніки найбільше цінуються і чому, а також що відрізняє пластикові відра авторитетного виробника.

З чого виготовляють пластикові відра від авторитетного виробника?

Для початку варто пояснити, що собою являють пластикові відра. Мова йде про пластикові ємкості, які мають форму відер. Ці ємкості бувають круглими, прямокутними чи іншої форми. Вони мають кришки та, у деяких випадках, ущільнення для забезпечення герметичності. Коли йдеться про пластикові відра від виробника пластикової тари, найчастіше використовується лиття під тиском.

Лиття під тиском – це метод, що передбачає нанесення пластикового матеріалу на форму. Потім настає зварювання матеріалу, у результаті виходить міцна тара. Перевагою цього методу є, безумовно, можливість виготовлення відер та іншої тари найрізноманітніших форм.

Варто підкреслити, що лиття під тиском гарантує тару з дуже хорошими властивостями. Вони демонструють високу стійкість до механічних пошкоджень. Крім того, вони стійкі до ультрафіолетового випромінювання та впливу вологи. Пластикові відра від виробника, який використовує лиття під тиском, відмінно підійдуть для зберігання продуктів. Більше того, вони також використовуються для зберігання продуктів хімічної промисловості, оскільки вони не пошкоджуються корозійними речовинами. Вони також чудово підходять як ємності для фарби чи лаку, зокрема завдяки своїй непроникності для запахів.

Термоформування як альтернатива лиття під тиском

Другим за популярністю методом виробництва харчової тари сьогодні, безперечно, є термоформування. У цьому випадку для формування тари із плівки використовується висока температура та високий тиск. Можна отримати практично будь-яку форму. Тим не менш, пластикові відра відносно рідко виготовляються методом термоформування. Безсумнівно, пластикові відра від виробника якісної тари у більшості випадків – це ємкості, виготовлені за допомогою лиття під тиском.

Сучасний метод маркування

Якість тари визначається не тільки способом виготовлення, а й маркуванням. Як відомо, етикетки відіграють ключову роль у маркетингу. Варто зазначити, що етикетки виготовляються різними способами. Однак, безумовно, найкращим методом є маркування IML. Це спосіб, так би мовити, вдавлювання етикетки в упаковку. Це робить пластикові відра від виробника, який використовує метод IML, надзвичайно естетичним. Етикетка складає єдине ціле з тарою, тому вона гарно виглядає та дуже довговічна.

Як можна бачити, пластикові відра від виробника можуть мати різні форми, так як створюються різними методами. Перш ніж замовити відра, незайвим буде дізнатися більше про їх виробництво та створення етикеток, щоб бути впевненим у придбанні пластикової тари найвищої якості.