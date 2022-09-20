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15:38 21 Сентября 2022 Просмотров 453   КомментариевКомментарии

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

Сьогодні, 21 вересня, близько 13:30 ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Попередньо, по місту вдарили ракетами комплексу С-300

Про це повідомили місцеві мешканці у пабліках. Після прильотів в небо здійнялися стовпи диму.

Також удари підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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«Відомо про 5 прильотів ракет у три райони обласного центру. Вражені об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди потрапили у поле на околицях міста», – написав він у Telegram.

Також, за словами глави ОВА, відомо про трьох постраждалих. Один із них госпіталізований із діагнозом контузія, його стан стабільний.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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