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15:38 21 Сентября 2022 453 Комментарии
Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці
Сьогодні, 21 вересня, близько 13:30 ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.
Попередньо, по місту вдарили ракетами комплексу С-300
Про це повідомили місцеві мешканці у пабліках. Після прильотів в небо здійнялися стовпи диму.
Також удари підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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«Відомо про 5 прильотів ракет у три райони обласного центру. Вражені об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди потрапили у поле на околицях міста», – написав він у Telegram.
Також, за словами глави ОВА, відомо про трьох постраждалих. Один із них госпіталізований із діагнозом контузія, його стан стабільний.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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