НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
16:11 21 Сентября 2022 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

У російських містах розпочалися акції проти мобілізації: пройшли перші затримання

У містах Сибіру та Далекого Сходу розпочалися акції проти мобілізації, поліція почала затримувати учасників.

На акцію протесту в Томську вийшло більше сотні місцевих мешканців

Про це повідомила Медіазона.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Протестні акції проти «часткової мобілізації», про яку сьогодні оголосив президент РФ Володимир Путін, розпочалися в Улан-Уде, Хабаровську, Іркутську та Томську.

В Іркутську кількість затриманих наближається до 20, на Ново-Соборній площі в Томську затримали щонайменше десятьох протестувальників.

На фотографіях, опублікованих виданням «Люди Байкалу» видно, що мешканці Улан-Уде вийшли з плакатами «Наші чоловіки, батьки та брати не хочуть вбивати інших чоловіків та батьків», «Немає мобілізації», «Немає війні! Немає могилізації».

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.09.2022 14:15
Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники
ТОР
21.09.2022 12:51
У російському Сбербанку порадили співробітникам, які потрапляють під мобілізацію, брати відпустки і їхати
ТОР
21.09.2022 12:36
Після оголошення мобілізації росіяни за хвилини розкупили квитки до найближчих країни
blog comments powered by Disqus
Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

15:38 Україна

Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники

14:15 Світ

У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації

11:03 Світ

Шойгу заявив про війну з колективним Заходом, на яку буде мобілізовано 300 тисяч росіян

09:44 Світ

Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

07:51 Світ

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

07:32 Україна

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

05:56 Світ

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

12:32 Світ

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна