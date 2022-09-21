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16:11 21 Сентября 2022 71 Комментарии
У російських містах розпочалися акції проти мобілізації: пройшли перші затримання
У містах Сибіру та Далекого Сходу розпочалися акції проти мобілізації, поліція почала затримувати учасників.
На акцію протесту в Томську вийшло більше сотні місцевих мешканців
Про це повідомила Медіазона.
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Протестні акції проти «часткової мобілізації», про яку сьогодні оголосив президент РФ Володимир Путін, розпочалися в Улан-Уде, Хабаровську, Іркутську та Томську.
В Іркутську кількість затриманих наближається до 20, на Ново-Соборній площі в Томську затримали щонайменше десятьох протестувальників.
На фотографіях, опублікованих виданням «Люди Байкалу» видно, що мешканці Улан-Уде вийшли з плакатами «Наші чоловіки, батьки та брати не хочуть вбивати інших чоловіків та батьків», «Немає мобілізації», «Немає війні! Немає могилізації».
Тэги: Россия, Росія
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