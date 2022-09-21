У російських містах розпочалися акції проти мобілізації: пройшли перші затримання

У містах Сибіру та Далекого Сходу розпочалися акції проти мобілізації, поліція почала затримувати учасників.

На акцію протесту в Томську вийшло більше сотні місцевих мешканців



Про це повідомила Медіазона.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Протестні акції проти «часткової мобілізації», про яку сьогодні оголосив президент РФ Володимир Путін, розпочалися в Улан-Уде, Хабаровську, Іркутську та Томську.

В Іркутську кількість затриманих наближається до 20, на Ново-Соборній площі в Томську затримали щонайменше десятьох протестувальників.

На фотографіях, опублікованих виданням «Люди Байкалу» видно, що мешканці Улан-Уде вийшли з плакатами «Наші чоловіки, батьки та брати не хочуть вбивати інших чоловіків та батьків», «Немає мобілізації», «Немає війні! Немає могилізації».

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Россия, Росія