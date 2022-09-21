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Главная » Україна » Суспільство
19:29 21 Сентября 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Мер Мелітополя закликав чоловіків негайно виїхати з міста через оголошення Путіним мобілізації

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призивного віку виїхати з міста через оголошення президентом Росії часткової мобілізації.

В Мелітополі незабаром почнеться полювання на чоловіків

Свій заклик Федоров опублікував в Telegram.

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«Закликаємо чоловіків призовного віку негайно покинути Мелітополь! Кремлівським диктатором підписаний указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання», – написав він.

За словами Федорова, чоловікам, які відмовляться йти на смерть, доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами.

Він також додав, що у чоловіків-мешканців Мелітополя залишилося менше 10 днів для виїзду, адже місцевий гауляйтер підписав указ, згідно з яким з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області буде дозволено лише на підставі спецперепустки.

Федоров зазначив, що окупанти будуть «випускати» чоловіків «тільки на фронт».

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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