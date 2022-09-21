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Главная » Україна » Суспільство
06:02 22 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Україна звільнила з полону 215 захисників: їх обміняли на Медведчука і 55 росіян

Україна повернула із полону 215 захисників, серед яких командири “Азову” і іноземці, обмінявши їх на кума президента РФ Віктора Медведука і ще 55 окупантів.

Україна звільнила зокрема командирів

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 – офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців «Азову», – пояснв він.

Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з «Азовсталі» – вони вже перебувають у безпеці.

За словами голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом.

Наразі п’ятеро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

Крім того, серед звільнених «азовці» Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

Також вдалося повернути в рамках обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти «засудили» до смертної кари.

«Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», сказав Єрмак.

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