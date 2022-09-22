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Главная » Україна » Суспільство
07:15 22 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили ворожі атаки з трьох напрямків та вдарили по ППО і складах окупантів

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Українські захисники нищать окупантів

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії.

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