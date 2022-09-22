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Главная » Світ » Політика
08:46 22 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Голови МЗС країн ЄС домовилися про нові санкції проти Росії і військову допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу в середу домовилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомило Reuters.

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Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін наказав провести першу після Другої світової війни мобілізацію в країні для участі у бойових діях в Україні.

Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель зазначив, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії частини української території та загрозу застосування ядерної зброї для захисту Росії, свідчить про паніку та розпач.

«Очевидно, що Путін намагається знищити Україну», – сказав Боррель журналістам після того, як міністри зустрілися, щоб вирішити, як реагувати.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований проти «більш релевантних секторів російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні».

Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли можна буде формалізувати пакет санкцій.

Міністри також домовилися збільшити постачання зброї до України. Боррель відмовився повідомити подробиці про тип санкцій чи військову підтримку, але сказав, що, на його думку, у блоці буде «одностайна» підтримка нових заходів.

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