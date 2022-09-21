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10:52 22 Сентября 2022 Просмотров 1155   КомментариевКомментарии

Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації

Звернення президента Росії Володимира Путіна було записано задовго до інтерв’ю міністра оборони Сергія Шойгу.

Звернення Путіна було готове ще ввечері 20 вересня

Про це повідомило «МО».

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Спочатку промова Путіна очікувалася о 20:00, але потім трансляцію почали відкладати. У результаті звернення було анонсовано на ранок 21 вересня.

За інформацією видання, відео з промовою Путіна про мобілізацію було готове ще ввечері 20 вересня. Це випливає з метаданих файлу.

Ролик, завантажений на сайт президента Росії, створили у вівторок о 22:19. О 5:22 було створено PDF-файл указу про часткову мобілізацію. А о 8:20 відео з інтерв’ю Сергія Шойгу, яке було опубліковано в Telegram-каналі міноборони РФ.

Трансляція промови президента розпочалася в ефірі російських держканалів рівно о 9:00 — тобто майже через 11 годин після запису. А ось інтерв’ю Шойгу було продемонстровано лише за годину після його створення.

Ймовірно, указ допрацьовували всю ніч, але після цього в ньому, як ми писали, залишилися прогалини.

Путін не вперше використовує «консерви». Його звернення про початок вторгнення в Україну, показане вранці 24 лютого, було записано за три доби до цього.

Тэги: Россия, Росія
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