Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації
Звернення президента Росії Володимира Путіна було записано задовго до інтерв’ю міністра оборони Сергія Шойгу.
Про це повідомило «МО».
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Спочатку промова Путіна очікувалася о 20:00, але потім трансляцію почали відкладати. У результаті звернення було анонсовано на ранок 21 вересня.
За інформацією видання, відео з промовою Путіна про мобілізацію було готове ще ввечері 20 вересня. Це випливає з метаданих файлу.
Ролик, завантажений на сайт президента Росії, створили у вівторок о 22:19. О 5:22 було створено PDF-файл указу про часткову мобілізацію. А о 8:20 відео з інтерв’ю Сергія Шойгу, яке було опубліковано в Telegram-каналі міноборони РФ.
Трансляція промови президента розпочалася в ефірі російських держканалів рівно о 9:00 — тобто майже через 11 годин після запису. А ось інтерв’ю Шойгу було продемонстровано лише за годину після його створення.
Ймовірно, указ допрацьовували всю ніч, але після цього в ньому, як ми писали, залишилися прогалини.
Путін не вперше використовує «консерви». Його звернення про початок вторгнення в Україну, показане вранці 24 лютого, було записано за три доби до цього.