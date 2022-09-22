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17:37 22 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Дагестані через мобілізацію бунтують у військкоматів і перекривають федеральну трасу

У Дагестані – лідері серед регіонів Росії за кількістю загиблих в Україні – місцеве населення відмовляється ставати новим гарматним м’ясом Кремля.

Дагестанці перекрили федеральну трасу

У мережі з’явилося відео бунту чоловіків біля одного із військкоматів.

Співробітниця установи спробувала переконати чоловіків, які отримали повістки, що необхідно щось захищати і пробувала їх присоромити – мовляв, сама пішла б воювати.

«1941—1945 року ми воювали, це була війна. А зараз це не війна. Це політика зараз!», — емоційно заявив один із протестувальників.

Цікаво, що співробітниця військкомату навіть не спромоглася сформулювати, від якої саме «загрози» жителі Дагестану мають захищати РФ в Україні, порадивши дивитися телевізор.

Де саме відбувалися зняті на відео події – невідомо.

А ось Telegram-канал Спросите у Расула розмістив відео, як у Бабаюртівському районі Дагестану протестувальники перекрили трасу федерального значення.

«У Бабаюртівському районі хвилювання через мобілізацію. Люди виходять на протест. Перекрили федеральну трасу», – сказано в повідомленні.

http://vlasti.net/ext/uploads/2022/09/31f3b3.mov[/responsivevideo]

Тэги: Россия, Росія
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