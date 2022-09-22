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19:09 22 Сентября 2022 11 Комментарии
Росіяни стали активно наносити удари іранськими дронами-камікадзе Shahed-136
Ворог продовжує повітряну розвідку із використанням БпЛА, а також активізує повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.
Росія почала активно використовувати іранські дрони
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий українаськими підрозділами, інший влучив в портовий буксир.
Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат немає.
Вранці ще один дрон-камікадзе Shahed-136 атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
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