Росіяни стали активно наносити удари іранськими дронами-камікадзе Shahed-136

Ворог продовжує повітряну розвідку із використанням БпЛА, а також активізує повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Росія почала активно використовувати іранські дрони



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий українаськими підрозділами, інший влучив в портовий буксир.

Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат немає.

Вранці ще один дрон-камікадзе Shahed-136 атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.