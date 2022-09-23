На окупованих територіях України сьогодні розпочинаються російські “псевдореферендуми”

У «ДНР», «ЛНР», а також окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей сьогодні, 23 вересня, розпочинаються «референдуми» про приєднання до Росії.

В Україні починаються окупаційні псевдореферендуми



За інформацією російських ЗМІ, «голосування» триватиме 5 днів – до 27 вересня.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В останній день – вівторок – воно пройде на виборчих дільницях, а попередніми днями нібито з метою безпеки – на прибудинкових територіях і за заявами вдома.

У Запорізькій та Херсонській областях питання звучить так: «Чи підтримуєте ви вихід зі складу України, утворення області як самостійної держави та входження до складу Росії?», а у «ДНР» та «ЛНР» – «Ви за входження до складу Росії на правах суб’єкта Федерації?»

Попередні підсумки “голосування” окупанти планують оприлюднити 27-28 вересня (вівторок-середа).