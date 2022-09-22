У Росії масово мобілізують етнічних неруських та іммігрантів

У Росії мобілізують етнічно неруські та іммігрантські громади непропорційно швидкими темпами.

Кремль масово забирає на війну етнічно неруських



Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Член кремлівської Ради з прав людини Кирило Кабанов запропонував обов’язкову військову службу для іммігрантів із Центральної Азії, які отримали російське громадянство протягом останніх десяти років, погрожуючи конфіскувати їхні російські паспорти, якщо вони не підуть на війну.

Видання «Настоящее время» повідомило, що мешканці села Курумкан у Республіці Бурятія зазначили, що російські військкомати мобілізували близько 700 осіб за загальної чисельності населення 5 500 осіб.

Якщо показання свідків Курумкана вірні, вони вказують на те, що російські чиновники мобілізували близько 25% чоловічого населення з одного села в бурятському районі, де переважають етнічні меншини.

Вірменський Telegram-канал Баграмян 26 опублікував мобілізаційний список із Туапсе Краснодарського краю, який, як повідомляється, складається з 90% етнічно вірменських жителів, незважаючи на те, що загальна вірменська громада міста становить лише 8,5% населення.

Тэги: Россия, Росія