Кадиров скасував мобілізацію у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив на нараді з оперштабом із проведення «спецоперації», що в республіці не буде мобілізації.

Кадиров заявив, що Чечня перевиконала план з мобілізації на 254%



Як пише «Кавказ.Реалії», сюжет із цим виступом Кадирова показали у вечірньому випуску новин ЧДТРК «Грозний» – головному телеканалі Чечні – 22 вересня.

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За твердженням Кадирова, за час війни в Україні участь у бойових діях взяло 20 тисяч чеченців, тому Чечня вже «перевиконала спущений план на 254%». Що це за план він не уточнив.

Крім того, Кадиров заявив, що родичі близько 40 жінок, які мітингували проти мобілізації, вже покликані в армію і відправлені в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їх чоловіків та всіх дітей відправлятимуть «на передову».

Пізніше у своєму Telegram-каналі Кадиров знову написав, що «план призову в Чеченській Республіці перевиконано на 254 відсотки».

За його словами, таких показників було досягнуто раніше завдяки формуванню нових підрозділів МО РФ. Усі кандидати на службу пройшли через Військовий комісаріат.

Також він додав, що республіці є резерв із тисяч добровольців, які за необхідності зможуть «поповнити лави захисників Вітчизни».

Тэги: Россия, Рамзан Кадыров, Росія