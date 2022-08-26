Суд дозволив арештувати колишнього главу МІД і міністра юстиції України

Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ Костянтину Грищенку та міністру юстиції Олександру Лавриновичу, які підозрюються у державній зраді.

Суд дозволив арешт Грищенка і Лавриновича



Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом Віктором Януковичем та прем’єр-міністром Миколою Азаровим, в порушення Конституції та законів України без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави погодили її без зауважень.

Таким чином, їхні дії нашкодили суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Внаслідок таких дій у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

Наразі підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошені у розшук.

Вказане рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.

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