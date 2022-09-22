НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
13:13 23 Сентября 2022 Просмотров 242   КомментариевКомментарии

Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”

У разі позитивного голосування на “референдумах” щодо приєднання “республік Донбасу” до Росії будуть дії парламенту та президента Росії, будуть підписані документи, все буде оперативно

Пєсков розповів про наслідки референдумів, але тільки на Донбасі

Про це 23 вересня повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також, за його словами, спроби України повернути території Донбасу після їхнього приєднання до РФ будуть розцінюватися як атаки на країну відповідно до Конституції Росії.

«Безумовно. Відразу щодо цих територій почне діяти Конституція Російської Федерації, де все гранично чітко викладено з цього приводу», – сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

Тэги: Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.09.2022 16:00
У Кремлі відмовилися назвати війною «спецоперацію» навіть після початку мобілізації
ТОР
20.09.2022 12:32
У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни
ТОР
13.09.2022 13:24
У Кремлі висловилися щодо оголошення повної мобілізації
blog comments powered by Disqus
Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

11:55 Світ

У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій

10:13 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

09:18 Україна

Кадиров скасував мобілізацію у Чечні

08:35 Світ

Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю

07:01 Україна

На підстанцію під Курськом скинули вибухівку: підірвано трансформатор

14:05 Світ

У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді

11:41 Світ

Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації

10:52 Світ

Україна звільнила з полону 215 захисників: їх обміняли на Медведчука і 55 росіян

06:02 Україна

Член Радбезу ООН хоче стерти Україну з карти і знищити українців як націю, – Байден

20:02 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

15:38 Україна