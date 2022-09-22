Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”

У разі позитивного голосування на “референдумах” щодо приєднання “республік Донбасу” до Росії будуть дії парламенту та президента Росії, будуть підписані документи, все буде оперативно

Пєсков розповів про наслідки референдумів, але тільки на Донбасі



Про це 23 вересня повідомив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Також, за його словами, спроби України повернути території Донбасу після їхнього приєднання до РФ будуть розцінюватися як атаки на країну відповідно до Конституції Росії.

«Безумовно. Відразу щодо цих територій почне діяти Конституція Російської Федерації, де все гранично чітко викладено з цього приводу», – сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

Тэги: Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Росія, Дмитро Пєсков