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Главная » Україна » Суспільство
14:07 23 Сентября 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Мобілізація у Криму: 90% всіх повісток роздали кримським татарам

Близько 90% повісток в тимчасово окупованому Криму під час оголошеної в Росії мобілізації отримали кримські татари.

В Криму повістки отримують переважно кримські татари

Про це повідомило Крим.Реалії з посиланням на аналітика правозахисної організації «Крим SOS» Євгена Ярошенка.

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Він уточнив, що кримські татари становлять 13-15% населення півострова.

Ярошенко переконаний, що такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу.

Правозахисники зазначають, що, згідно з нормами міжнародного права, умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення етнічної групи, є однією із форм геноциду.

Також у «Крим SOS» нагадали, що призов мешканців окупованих територій до армії держави-окупанта порушує Женевську конвенцію та є військовим злочином.

Тэги: крым, Крим, мобилизация в России, мобілізація в Росії
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