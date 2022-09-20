Мобілізація у Криму: 90% всіх повісток роздали кримським татарам
Близько 90% повісток в тимчасово окупованому Криму під час оголошеної в Росії мобілізації отримали кримські татари.
Про це повідомило Крим.Реалії з посиланням на аналітика правозахисної організації «Крим SOS» Євгена Ярошенка.
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Він уточнив, що кримські татари становлять 13-15% населення півострова.
Ярошенко переконаний, що такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу.
Правозахисники зазначають, що, згідно з нормами міжнародного права, умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове знищення етнічної групи, є однією із форм геноциду.
Також у «Крим SOS» нагадали, що призов мешканців окупованих територій до армії держави-окупанта порушує Женевську конвенцію та є військовим злочином.