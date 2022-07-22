Медведчук зник: із Туреччини вилетів, у Москві про його місцезнаходження не знають

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що звільнений з українського полону Віктор Медведчук вирушив із Туреччини до Росії.

Медведчук вилетів із Турції, але невідомо, де він зараз



Водночас, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не знає, де знаходиться Медведчук.

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Як повідомило російське агентство Інтерфакс, Пєсков на брифінгу відповів негативно на запитання про те, чи він знає, де знаходиться обміняний кум президента РФ.

Він також додав, що не знає, чи зустрічався з ним Володимир Путін.

«Не маю такої інформації», – сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

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