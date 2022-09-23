В Запоріжжі пройде виїзне засідання ТСК з розслідування розкрадання гуманітарки

Тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги проведе виїзне засідання у Запоріжжі.

Запорізьким чиновникам закидають розкрадання гуманітарки в промислових масштабах



Про це повідомило УНН з посиланням на нардепа Максима Ткаченка.

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За його словами, в рамках ТСК розглядатимуть і причетність правоохоронців до ймовірних розкрадань.

Водночас робота Комісії стосуватиметься не лише скандалу з розкраданням гуманітарки у Запоріжжі.

“Однозначно (розглядатимемо причетність правоохоронців, – ред.), і плануємо перше засідання провести у Запоріжжі, однак ТСК створена не тільки з питань Запорізької області”, – зазначив нардеп.

Як повідомляли Vlasti, детективи НАБУ провели обшуки в кабінет секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва та його заступника Анатолія Васюка.

Згодом стало відомо, що саме закидає НАБУ секретарю Запорізької міськради Анатолію Курєву, заступниці голови Запорізькій ОВА Златі Некрасовій, депутату Віктору Щербині та деяким іншим чиновникам, у яких сьогодні пройшли обшуки.

В НАБУ пояснили бездіяльність правоохоронців Запоріжжя щодо розкрадання чиновниками гуманітарки тим, що прокуратура та поліція отримували свою вигоду від ймовірного розкрадання.