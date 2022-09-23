Українська ППО за сьогодні знищила шість іранських дронів-камікадзе

У другій половині дня 23 вересняна східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

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Як повідомляли Vlasti, у Дніпропетровській області в п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона збила два російські безпілотники-камікадзе.