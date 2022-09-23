НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
19:04 23 Сентября 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Українська ППО за сьогодні знищила шість іранських дронів-камікадзе

У другій половині дня 23 вересняна східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

Як повідомляли Vlasti, у Дніпропетровській області в п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона збила два російські безпілотники-камікадзе.

Loading...

Новости по теме

ТОР
23.09.2022 18:41
У Дніпропетровській області українська ППО збила два ворожі дрони-камікадзе
ТОР
23.09.2022 17:56
Росія зіткнеться з великими проблемами при мобілізації – Guardian
ТОР
23.09.2022 17:23
На кордоні з Грузією 15-кілометрова черга російських авто. Відео
blog comments powered by Disqus
Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”

13:13 Світ

Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

11:55 Світ

У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій

10:13 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

09:18 Україна

Кадиров скасував мобілізацію у Чечні

08:35 Світ

Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю

07:01 Україна

На підстанцію під Курськом скинули вибухівку: підірвано трансформатор

14:05 Світ

У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді

11:41 Світ

Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації

10:52 Світ

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

07:50 Україна

Україна звільнила з полону 215 захисників: їх обміняли на Медведчука і 55 росіян

06:02 Україна