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19:04 23 Сентября 2022 50 Комментарии
Українська ППО за сьогодні знищила шість іранських дронів-камікадзе
У другій половині дня 23 вересняна східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
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Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.
Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25.
Як повідомляли Vlasti, у Дніпропетровській області в п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона збила два російські безпілотники-камікадзе.
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