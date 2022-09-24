Росіяни вдарили по дамбах на Інгульці та Сіверському Донці, намагаючись стримати просування ЗСУ

Російські війська завдають ударів по Карачунівській греблі під Кривим Рогом та Печенізькій під Харковом у спробах стримати просування ЗСУ вниз по Інгульцю та Сіверському Донцю.

Росіяни намагались пошкодити дамби на Інгульці та Сіверському Донці



Таку думку висловили у Міноборони Великобританії.

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Удари по Печенізькій греблі на Сіверському Донці завдавалися 21 та 22 вересня. РФ атакувала її, використовуючи балістичні ракети малої дальності чи аналогічну зброю. Це сталося після удару по Карачунівській греблі під Кривим Рогом 15 вересня.

«Українські сили просуваються далі вниз по обох річках. У міру того, як російські командири все більше занепокоєні своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються завдати удару по шлюзам гребель, щоб затопити українські військові контрольно-пропускні пункти», – сказано у зведенні.

Втім у міноборони Британії вважають малоймовірним, що атаки викликали значний збій в українських операціях – через велику відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій.