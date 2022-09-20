Російське командування запросило дозвіл на відведення військ із Херсона: Путін особисто відмовив

Командування південного угруповання російської армії на Херсонщині запросило санкціонувати організоване відведення військ з правого берега Дніпра, зокрема з Херсона, втім президент РФ Володимир Путін заборонив це.

Путін заборонив військам виходити з Херсону



Про це повідомило New York Times із посиланням на американських чиновників.

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Відхід з Херсона дозволив би російським військовим відступити через Дніпро упорядкованим чином, зберігши свою техніку та життя солдатів.

Але такий відступ став би ще одним принизливим публічним визнанням провалу Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць.

Херсон був першим великим містом, яке впало перед росіянами під час початкового вторгнення, і залишається єдиним обласним центром, захопленим Москвою після вторгнення 24 лютого.

Звільнення Херсона стало б величезним досягненням для президента України Володимира Зеленського.

За словами співрозмовників видання, відмова Путіна від виведення військ з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських військових, які в основному відрізані від своїх ліній постачання і можуть опинитися в скрутному становищі перед наступом ЗСУ.

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