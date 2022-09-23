У Росії звільнили заступника Шойгу: відповідав за матеріально-технічне забезпечення

У Росії звільнено з посади заступника міністра оборони генерала армії Дмитра Булгакова, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення військ.

Булгаков вщент провалив напрямок своєї роботи



Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

За офіційною версією, причина звільнення – «перехід на іншу роботу». На яку – не уточнюється.

Тепер цю посаду отримає генерал-полковник Михайло Мізінцев.

Раніше він обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Росі

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