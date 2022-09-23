НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
13:29 24 Сентября 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

У Росії звільнили заступника Шойгу: відповідав за матеріально-технічне забезпечення

У Росії звільнено з посади заступника міністра оборони генерала армії Дмитра Булгакова, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення військ.

Булгаков вщент провалив напрямок своєї роботи

Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

За офіційною версією, причина звільнення – «перехід на іншу роботу». На яку – не уточнюється.

Тепер цю посаду отримає генерал-полковник Михайло Мізінцев.

Раніше він обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Росі

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.09.2022 13:13
Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”
ТОР
23.09.2022 10:13
У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій
ТОР
23.09.2022 08:35
Кадиров скасував мобілізацію у Чечні
blog comments powered by Disqus
У Китаї кинули за ґрати вищих екс-чиновників: Сі Цзіньпін готується до вирішального з’їзду Компартії

13:03 Світ

Російське командування запросило дозвіл на відведення військ із Херсона: Путін особисто відмовив

11:32 Україна

В Ірані посилюються масові протести та зіткнення з силовиками: люди палять статуї Хаменеї

10:07 Світ

Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”

13:13 Світ

Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

11:55 Світ

У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій

10:13 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

09:18 Україна

Кадиров скасував мобілізацію у Чечні

08:35 Світ

На окупованих територіях України сьогодні розпочинаються російські “псевдореферендуми”

07:15 Україна

Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю

07:01 Україна

Росіяни стали активно наносити удари іранськими дронами-камікадзе Shahed-136

19:09 Україна