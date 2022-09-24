У Росії затримали солдата, який втік зі зброєю із військової частини на викраденому “Камазі”

Поліція затримала озброєного контрактника, який втік зі зброєю з військової частини в Білгородській області на викраденій військовій вантажівці «КамАЗ».

Перекіпський втік із частини вночі 23 вересня



Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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За його інформацією, 43-річний Віктор Перекіпський втік із частини вночі 23 вересня. Він узяв із собою автомат, кілька магазинів із патронами до нього, сів у “Камаз” і залишив територію частини.

У Курській області він кинув вантажівку на узбіччі та пересів на викрадений ВАЗ-2107.

Пошуками контрактника, що втік, займалися співробітники МВС і Росгвардії. Наразі його затримано.

За словами рідних Перекипського, востаннє чоловік виходив на зв’язок близько трьох днів тому. Він збирався розірвати контракт, але дізнався про ухвалені поправки та зрозумів, що звільнитися не вдасться.

Тэги: Россия, Росія